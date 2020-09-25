В Новосибирске арестовали имущество должников на 658 млн рублей

Из открытых источников

С начала года удалось продать имущества на 263 млн рублей; арестованное за долги продают за 20 % от стоимости.

В Новосибирске с начала года арестовали имущество должников на сумму 658,2 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба УФССП по НСО.

Всё арестованное имущество для дальнейшей продажи передают в территориальное управление Росимущества. С начала года в регионе сумма арестованных активов снизилась на 33,5 %. В первом полугодии 2020 года продано имущества на 263, 3 млн рублей. Большая часть – более 250 млн – это арестованное за долги у физлиц. 13,1 млн рублей – доход от продажи имущества юридических лиц.

Эксперты рассказывают, что, как правило, арестованные активы продают на 15-20 % от стоимости. По закону арестованную недвижимость должника передают под охрану должнику или членам его семьи.



Напомним, ранее приставы арестовали принадлежащий сибирячке внедорожник Grand Cherokee.