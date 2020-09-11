В Новосибирске благоустроили сквер у ГПНТБ

Фото "Зеленый Новосибирск"

В сквере у Государственной публичной научно-технической библиотеки высадили берёзы, липы, ивы, сирень, снежноягодник и пузыреплодник; крупномеры порадуют горожан цветением уже в следующем году.

В Новосибирске продолжаются осенние посадки и реализация проектов благоустройства в рамках программы формирования современной городской среды. Помимо этого, департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска благоустраивает локальные зелёные зоны и скверы, всего их в городе 78. Этой осенью посадки проводились в том числе в сквере с народным названием «Весна».

«В 2017 году горожане выбрали 243 территории, которые хотели бы благоустроить в рамках программы формирования современной городской среды. Сейчас мы ведём их инвентаризацию и паспортизацию. В идеале на всех этих территориях должны проходить работы, как здесь, в сквере «Весна», – отметил начальник управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Вадим Полещук.

На транзитной дорожке, соединяющей площадь имени Пименова с улицей Бориса Богаткова, установили освещение, на центральной площадке для отдыха – новые лавочки и урны, также в сквере высадили деревья и кустарники.

«Ландшафтные дизайнеры проработали древесно-кустарниковый каркас этого сквера, который сочетал бы в себе элементы местных природных видов и в то же время сработал функционально – загородил основную площадку для отдыха от проезжей части. Здесь высажены берёзы, ивы, липы, сирень. Основное кольцо в центре сквера обрамлено кустарниками снежноягодника. Помимо посадок крупномеров, здесь по инициативе учителей высажена аллея пузыреплодника», – отметила директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Сквер обновили за две недели. Работы по благоустройству проводили управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска совместно с Институтом непрерывного развития, который привлёк инвесторов и горожан.

Напомним, в сентябре в сквере за Новосибирским театром оперы и балета начался второй этап реконструкции.