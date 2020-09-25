В Новосибирске погиб второй за сутки пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте
Фото ГИБДД
Пешеходные переходы – не ограничение свободы граждан, а повышающая их безопасность вещь; проигнорировавший переход новосибирец заплатил жизнью.
В Калининском районе Новосибирска в районе улицы Тайгинская, дом 1/5, автомобиль «Сузуки Култус», управляемый водителем 1995 года рождения, сбил пешехода 1969 года рождения. Пешеход пересекал дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, но вне его зоны. В результате ДТП мужчина скончался, на месте инцидента работает экипаж ГИБДД, сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Напомним, 29 сентября в Новосибирске погиб пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте.
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