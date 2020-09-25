В Новосибирске с 1 октября подорожает природный газ

Фото pixabay.com

Департамент по тарифам Новосибирской области с 1 октября 2020 года установил новые цены на природный газ для населения региона; об этом сообщается на портале правовой информации.

В соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области с 1 октября на территории региона повышаются розничные цены на газ для населения.

Теперь розничная цена 1000 кубических метров природного газа составляет:

5 564 рубля для отопления жилых помещений;

6 461 рубль для приготовления пищи и нагрева воды.

Напомним, в ряде домов Новосибирска отопление не включат до 1 октября.