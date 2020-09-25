В Новосибирске снова потеплеет

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирск на ближайших выходных вернётся тепло; такой прогноз дают синоптики.

В Новосибирск идёт новая волна тепла. Об этом свидетельствуют погодные сайты.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в ближайшие выходные воздух в Новосибирске прогреется до отметок +11...+13 °С.

В субботу, 3 октября, утром обещают небольшой дождь, а потом выглянет солнце. Столбик термометра поднимется до отметки +13 градусов.

В воскресенье, 4 октября, при температуре +11 градусов почти весь день будет идти дождь.

Другой погодный сервис – rp5 — таких высоких температур не обещает. Максимальное показанное значение на выходные — +9 градусов, но и дождя не передают. Как будет на самом деле, узнаем в выходные.

Напомним, 29 сентября в Новосибирске выпал первый снег.