В Омске на месяц продлили масочный режим из-за коронавируса

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По данным оперативного штаба омичам ещё месяц придётся носить маски из-за коронавируса; обязательным остаётся и соблюдение социальной дистанции.

Носить маски и соблюдать социальную дистанцию в обязательном порядке омичам придётся до конца октября. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Режим повышенной готовности продлён до 31 октября.

Региональные власти порекомендовали работодателям перевести всех сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы. В ближайшие дни в регионе будет усилен контроль за соблюдением санитарных правил на предприятиях, в торговых точках и общественном транспорте.

Все жители Омской области в общественных местах, транспорте и магазинах обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, в Новосибирской области масочный режим продлили до конца октября.