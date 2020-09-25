Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

В Омске на месяц продлили масочный режим из-за коронавируса

сегодня 08:12

Фото pixabay.com

По данным оперативного штаба омичам ещё месяц придётся носить маски из-за коронавируса; обязательным остаётся и соблюдение социальной дистанции.

Носить маски и соблюдать социальную дистанцию в обязательном порядке омичам придётся до конца октября. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Режим повышенной готовности продлён до 31 октября.

Региональные власти порекомендовали работодателям перевести всех сотрудников старше 65 лет на дистанционный режим работы. В ближайшие дни в регионе будет усилен контроль за соблюдением санитарных правил на предприятиях, в торговых точках и общественном транспорте.

Все жители Омской области в общественных местах, транспорте и магазинах обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, в Новосибирской области масочный режим продлили до конца октября.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Омская область
коронавирус
масочный режим

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

124091
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39234
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31320
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
23170
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22407
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
21721
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
21108
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 28 сентября