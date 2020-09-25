Вердикт выносит пёс: экспресс-тест на коронавирус при помощи собак разрабатывают в Роспотребнадзоре

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Проект по экспресс-идентификации носителей разрабатывают в Роспотребнадзоре; кинологи уже начали тренировку служебных собак.

В Роспотребнадзоре разрабатывается проект по экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак, сообщается на сайте ведомства.

Разработка способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак проводится ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с ГНЦ "Вектор", "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургический центром имени Н. И. Пирогова.

"Кинологической службой ПАО "Аэрофлот" уже начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее группу из 16 собак в тестовом режиме начали использовать в аэропорту Хельсинки для определения COVID-19 у пассажиров.

Как сообщает финское издание Helsingin Sanomat, пассажир проводит кусочком марлевой салфетки вокруг шеи и помещает её в ёмкость. Затем ёмкость с салфеткой берёт кинолог и даёт её понюхать собаке. В случае положительного результата пассажиру предлагают сдать настоящий тест на COVID-19.

Одним из плюсов "собачьего" теста называют его быстроту — вердикт известен сразу.

Доцент факультета ветеринарной медицины Хельсинского университета Анна Хельм-Бьёркманн заявила изданию, что, по данным исследований, собака способна обнаружить коронавирус даже у тех людей, у которых болезнь пока не перешла в активную стадию.

Тем не менее, учёные пока не знают точно, какой именно коктейль из запахов помогает собаке определить вирус: по одной из версий, дело в продуктах метаболизма заболевшего.

Напомним, вчера врач назвал опасные симптомы коронавируса, при появлении которых следует сразу же обращаться в больницу.