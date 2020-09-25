Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Вердикт выносит пёс: экспресс-тест на коронавирус при помощи собак разрабатывают в Роспотребнадзоре

сегодня 04:01

Фотографии с сайта pixabay.com

Проект по экспресс-идентификации носителей разрабатывают в Роспотребнадзоре; кинологи уже начали тренировку служебных собак.

В Роспотребнадзоре разрабатывается проект по экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак, сообщается на сайте ведомства.

Разработка способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак проводится ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора совместно с ГНЦ "Вектор", "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургический центром имени Н. И. Пирогова.

"Кинологической службой ПАО "Аэрофлот" уже начата тренировка служебных собак по выявлению образцов биоматериала от больных с новой коронавирусной инфекцией", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее группу из 16 собак в тестовом режиме начали использовать в аэропорту Хельсинки для определения COVID-19 у пассажиров.

Как сообщает финское издание Helsingin Sanomat, пассажир проводит кусочком марлевой салфетки вокруг шеи и помещает её в ёмкость. Затем ёмкость с салфеткой берёт кинолог и даёт её понюхать собаке. В случае положительного результата пассажиру предлагают сдать настоящий тест на COVID-19.

Одним из плюсов "собачьего" теста называют его быстроту — вердикт известен сразу.

Доцент факультета ветеринарной медицины Хельсинского университета Анна Хельм-Бьёркманн заявила изданию, что, по данным исследований, собака способна обнаружить коронавирус даже у тех людей, у которых болезнь пока не перешла в активную стадию.

Тем не менее, учёные пока не знают точно, какой именно коктейль из запахов помогает собаке определить вирус: по одной из версий, дело в продуктах метаболизма заболевшего.

Напомним, вчера врач назвал опасные симптомы коронавируса, при появлении которых следует сразу же обращаться в больницу.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

собаки
Роспотребнадзор
тест
разработки
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127265
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39350
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
31876
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
29884
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29216
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23477
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22530
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле