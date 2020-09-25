Верёвки, хлыст и обнажённое тело: дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала свои снимки тематики БДСМ

Фотографии из аккаунта rumerwillis социальной сети Instagram

Румер Уиллис снялась в откровенной фотосессии; съёмка оказалась с тематикой БДСМ.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поразила поклонников смелыми фотографиями тематики БДСМ. 32-летняя актриса Румер Уиллис позировала обнажённой. Кадры девушка опубликовала в своём аккаунте Instagram.

На одном из снимков Румер даже встала на колени. Она обнажена и связана верёвкой. На ней – лишь ботфорты.

На второй фотографии актриса предстала с хлыстом в руках и в обтягивающем латексном боди.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили грацию, красоту и смелость молодой актрисы. Кто-то подметил её схожесть с матерью. Кое-кто назвал её "плохой девчонкой".

Стоит отметить, что большинство комментариев под постом оставили всё же мужчины, хотя сессия, по заявлению самой Румер, была сделана "не для них".

Актриса подчеркнула, что фотосессия посвящается правам женщин на самовыражение. Она считает, что очень важно быть независимым от рамок и чьих-то навязанных стереотипов, не бояться выражения своей сексуальности и свободы.

Румер Уиллис – старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Она пошла по стопам родителей и уже снялась в таких картинах, как "Однажды в Голливуде", "Заложник", "Мир будущего" и других.

Напомним, 27 сентября Гвинет Пэлтроу разделась перед камерой в честь своего дня рождения.