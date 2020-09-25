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Возможны нарушения: депутаты ЛДПР Верховного Хурала Тувы досрочно сложили полномочия

вчера 20:42

Фото правительства Республики Тува

В Верховном Хурале Тувы произошла рокировка — два члена ЛДПР сложили полномочия; по предварительной информации, причина может быть в нарушении законодательства.

В Верховном Хурале Республики Тува произошла ротация — свои полномочия досрочно сложили депутаты от ЛДПР Виктор Попов и Андриан Ооржак. Об этом Сиб.фм сообщил информированный источник в правоохранительных органах региона. Перестановка произошла сегодня, 30 сентября.

Известно, что Ооржак и Попов проходили в Хурал по партийным спискам, которые возглавляли. Свои полномочия они передали коллегам, как уточняет собеседник, из «Единой России». В депутатских кругах республики подобную ротацию называют беспрецедентной, так как это происходит впервые.

Официально сообщается, что рокировка была запланирована ещё до начала выборов. Однако источник Сиб.фм, утверждает, что причина может заключаться в нарушении Федерального закона о запрете иметь недвижимость за рубежом. Также собеседник сообщает, что сейчас делом занимается прокуратура.

На сайте регионального отделения ЛДПР сказано, что Андриан Ооржак и Виктор Попов продолжат свою партийную работу, но уже в качестве общественных и политических деятелей. Стоит отметить, что Ооржак на протяжении всей своей политической карьеры отличался оппозиционными взглядами. Также он изъявлял желание участвовать в выборах на пост главы Республики Тува.

Напомним, на прошлой неделе Александра Карелина избрали сенатором от Новосибирской области.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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