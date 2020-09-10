Врачи заявили о взаимосвязи артрита с питанием: названы продукты, которые провоцируют воспаление и усиливают боль

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Ревматоидный артрит вызывает сильные суставные боли; врачи назвали продукты, которые противопоказаны больным.

Воспаление и суставные боли — симптомы ревматоидного артрита, который поражает пациентов независимо от их возраста. Медики Национальной службы здравоохранения Великобритании уверяют, что при таких проблемах со стороны здоровья нужно с осторожностью относиться к употреблению в пищу овощей семейства паслёновых, особенно это касается баклажанов, передаёт «МедикФорум».

«Баклажаны способны провоцировать болевой синдром при артрите, так как это разновидность паслёновых овощей, которые содержат сложный соланин. Некоторые пациенты сообщают об обострениях болезни после их употребления в пищу», — заявили специалисты службы.

Врачи отмечают, что при наличии ревматоидного артрита правильный рацион играет не последнюю роль по части снижения, а иногда и избавления от болей в суставах. Многие исследования подтвердили, что пациенты с данным диагнозом смогли минимизировать боли, убрав из меню некоторые продукты.

«Ряд продуктов усугубляет воспалительный процесс в суставах, к ним относятся: красное мясо, сахар, жир, соль, кофеин и паслёновые овощи: например помидоры, баклажаны, картофель, болгарский перец. У некоторых людей болезненные симптомы ухудшает молочный белок», — предупреждают доктора.

Среди овощей удалось найти и тот, что способен оказать благотворное влияние на состояние пациента с артритом, — это лук.

Центр ревматологии Нью-Джерси в США располагает данными, что лук имеет иммуностимулирующие свойства, облегчающие суставные боли. У пациентов, которые регулярно едят этот овощ, реже случаются обострения болезни.

Напомним, 10 сентября стало известно, что популярное обезболивающее способно спровоцировать разрушительные процессы в организме.