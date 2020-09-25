Все игроки ХК «Сибирь» вылечились от коронавируса

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В августе COVID-19 выявили у 11 игроков команды; 30 сентября команда проведёт матч со СКА.

Всех игроки новосибирского ХК «Сибирь» вылечились от коронавируса. Заявление сделал министр спорта НСО Сергей Ахапов.

«По поводу хоккейной «Сибири» всё нормально, все выздоровели, команда показывает хорошую игру», — рассказал министр спорта Новосибирской области.

В августе 11 игроков новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» сдали положительные тесты на коронавирус после выступления на мемориале памяти Ромазана. Также единичные случаи заражения коронавирусом выявили у игроков юношеской команды футбольного «Новосибирск».

Сегодня, 30 сентября, ХК «Сибирь» проведёт в Новосибирске очередной матч. Соперником станет СКА из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее нападающий ХК «Сибирь» Эрик О'Делл рассказал, зачем носит бороду.