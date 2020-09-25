Всемирная организация здравоохранения сообщает: коронавирус унёс жизни более 1 млн человек по всему миру

Фото pixabay.com

Есть вторая волна коронавируса или нет – уже не так уж и важно; болезнь продолжает нести смерть.

По данным ВОЗ, с начала пандемии по всему миру скончались от коронавируса свыше миллиона человек. Заражено более 33 млн. Таким образом, летальность болезни составляет 3,01%, от чего не легче тем, кто ушёл из жизни.

Топ-3 стран по количеству умерших выглядит так: США, Бразилия, Индия. Смертность, соответственно – 205 тысяч, 142 тысячи, 95 тысяч.

Напомним, в Новосибирске к 30 сентября зафиксировано 13 070 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки заболел 71 человек.