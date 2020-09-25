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Выплата учителям 5000 за классное руководство: когда перечислят деньги за сентябрь

сегодня 14:02

Фото pixabay.com

С 1 сентября каждому классному руководителю положена ежемесячная надбавка в 5 000 рублей; в правительстве сообщили, когда перечислят педагогам деньги за первый месяц учебного года.

Доплаты за классное руководство за сентябрь получат более 800 тысяч руководителей до Дня учителя. Об этом сообщил во вторник министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Ваше поручение по выплатам за классное руководство с 1 сентября реализуется без сбоев. Необходимые средства уже начислены. Все классные руководители — это свыше 800 тысяч человек — получат деньги за сентябрь до Дня учителя, который традиционно отмечается 5 октября», — сказал министр.

При этом если учитель взял под классное руководство одновременно два класса, он может получить 10 000 рублей, но не более этой суммы.

Напомним, с 1 октября все пособия и выплаты будут перечислять только на карту «МИР».

Автор:
Олеся Сметанникова

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Теги

школа
учителя
выплата

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