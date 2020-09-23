Выплаты и пособия с 1 октября: что изменится для россиян

Фото pixabay.com, Михаила Докукина / Сиб.фм

В России с 1 октября изменится система перевода пособий; на часть детских выплат перестанут принимать заявления.

С 1 октября родителей и опекунов, получающих детские пособия, ждут перемены. Сиб.фм публикует список изменений.

Путинские выплаты

С 1 октября власти перестанут принимать заявления на следующие путинские выплаты:

– на детей до трёх лет в размере 5 000 рублей (за три месяца – 15 тысяч);

– единовременное пособие на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;

– единовременное пособие на всех детей до 16 лет в размере 10 000 рублей.

30 сентября — последний день, когда родители, ещё не получавшие данные пособия, могут подать заявления на выплаты через портал госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ. В документе необходимо указать личные реквизиты заявителя.

Новый «МИР»

С 1 октября ряд социальных выплат начнут переводить только на карту национальной платёжной системы. Это касается детских пособий.

Следующие пособия будут переводить по новым правилам:

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пособие по безработице.

Тем, кто не захочет получать деньги на карту «МИР», будут переводить средства на карту, не привязанную к банку (например, сберегательный счёт) или на ФИО получателя в отделении почты.

Переход начисления пенсий на карту «МИР» продлили до конца 2020 года. Повсеместно начислять пенсионные выплаты на карту национальной платёжной системы начнут только с 2021 года.

Конец повышенным пособиям

С 1 октября государство прекращает выплату повышенных пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта.

Также это коснётся индивидуальных предпринимателей, которые закрыли свои предприятия. Им в течение трёх месяцев платили пособие в размере 12 130 рублей.

Перестанут продлевать выплаты и тем россиянам, которые утратили право на получение пособие после 1 марта.

Снова бумажки

Из-за пандемии коронавируса субсидии и пособия были продлены автоматически. Однако эта мера действовала только до 1 октября. Уже со 2 октября для продления помощи нужно снова собирать все документы и подавать заявления.

В беззаявительном порядке продлевали ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка. Начиная со 2 октября, получателям нужно предоставить необходимый пакет документов в органы соцзащиты и ПФР.

Ваш выбор

Льготники, имеющие право на набор социальных услуг, могут выбрать вид помощи от государства в 2021 году. Однако сделать это надо также до 1 октября.

Получателям льготных услуг предлагает натуральную форму помощи (бесплатные лекарства, медицинские изделия, путёвка на санаторно-курортное лечение, проезд на пригородном железнодорожном транспорте, проезд к месту лечения и обратно) либо денежный эквивалент в размере 1 155 рублей 06 копеек.

Индексация пенсий

Уже в этом году некоторые пенсионеры успеют получить прибавку к пенсиям. По данным «РИА Новости», это касается тех, кто работал в органах по контролю за оборотом наркотиков и психотропных веществ. Их пенсии проиндексируют на три процента.

Напомним, президент РФ предложил увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет в 2021 году.