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Выплаты на детей от 3 до 7 лет: когда перечислят пособие в октябре

сегодня 16:25

Фото pixabay.com

С 1 октября меняется система начислений детских пособий; теперь родители и опекуны будут получать деньги на карту «МИР».

Переход на новую карту «МИР» не должен повлиять на сроки перечисления пособия на ребёнка от 3 до 7 лет. В каждом регионе график перевода средств устанавливается индивидуально. Однако в большинстве субъектов страны деньги приходят с 26 по 5 число за предыдущий месяц.

С 1 октября данный вид помощи будет перечисляться на карту «Мир», на ФИО получателя в отделении почты, на сберкнижку или на банковский счёт, не привязанный ни к какой карте.

Напомним, стало известно, как получать пособия без оформления карты «МИР».

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

детские пособия
детские выплаты

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