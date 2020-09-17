Выращенных в лаборатории клопов-охотников показали сибирские учёные

Фото Юлии Поздняковой из журнала «Наука в Сибири»

Новый способ борьбы с тлёй и другими вредителями разработали сибирские учёные; вместо химических препаратов они предлагают использовать хищных клопов.

Сотрудники Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН разрабатывают биологические методы борьбы с вредителями и болезнями растений. В частности, здесь разводят хищного клопа рода Podisus для борьбы с колорадским жуком и кубинскую божью коровку для уничтожения тли. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».

Как рассказали разработчики, ими поставлена задача создать экологически безопасную защиту растений от вредителей и болезней. Использовать необходимо не химические препараты, вредные для окружающей среды, а биологические средства, которые воздействуют только на целевые объекты.

В лаборатории разводят и насекомых-вредителей, и их естественных врагов — возбудителей болезней, и энтомофагов — полезные виды насекомых, которые питаются вредителями. Как раз к ним и относится хищный клоп рода Podisus, охотящийся на колорадского жука.

«Этот клоп завезён с юга, он теплолюбивый, поэтому у нас в Сибири не живёт и не приживётся. Опасности того, что он заселит наш регион, нет», — говорит старший научный сотрудник лаборатории фитофагов и фитопатогенов СФНЦА РАН кандидат биологических наук Екатерина Георгиевна Ульянова.

Как пишет «Наука в Сибири», в этом году хищного клопа рода Podisus уже пробовали выпускать в открытый грунт, на картофельные участки, но говорить об эффективности такого метода пока рано. По словам учёных, для этого необходимо провести ещё целую серию исследований, оптимизировать нормы выпуска, понять, на какой стадии развития лучше всего его выпускать — личинки или взрослых особей.

Напомним, ранее учёные разработали гробы для быстрой переработки тел умерших.