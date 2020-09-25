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«Я всегда буду тебя любить»: 12-летняя девочка из Омска покончила с собой

сегодня 01:21

Фото Pixabay

В Омске ребёнок покончил с собой; ранее предполагалось, что девочка могла погибнуть случайно.

В Омске 12-летняя девочка из Омска покончила с собой. Об этом стало известно накануне.

Ранее сообщалось, что ребёнок мог выпасть из окна, когда делал селфи. Однако позже подруга девочки опубликовала в соцсетях переписку с ней.

На скриншотах видно, как девочка говорит о готовящемся суициде. Её подруга написала ей, что «всегда будет её любить и помнить». Правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, на прошлой неделе жительница Новосибирска выпала из окна.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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