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«Ювелирный туризм» предлагается развивать в России

сегодня 02:25

Фото pixabay.com

Это не шопинг по магазинам драгоценностей; часть промышленного туризма – посещение мест добычи драгоценных камней и минералов.

Агентство стратегических инициатив опубликовало на собственной платформе предложения по развитию в стране «ювелирного туризма», что спровоцирует рост потребностей во внутренних направлениях.

Речь идёт о посещении месторождений и мест добычи драгоценных камней и минералов. Хотя не обойдётся без посещения музеев и выставочных площадей при перерабатывающих предприятиях отрасли.

Разработчики проекта уверены, что «ювелирный туризм» даст россиянам целую гамму новых, ещё неиспытанных эмоций и даст импульс развитию туристической инфраструктуры на территориях, где нет иных центров притяжения для путешественников.

Крупнейшая российская компания на рынке добычи серебра и золота Polymetal выразила готовность принять участие в проекте АСИ.

Напомним, 17 сентября стало известно, что в Нижегородской области появится деревня из фильма «Холоп».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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