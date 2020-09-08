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За падение ребёнка с кровати новосибирский санаторий заплатил 100 тысяч

сегодня 04:45

Фото pixabay.com

В новосибирском санатории травмировался ребенок; спустя два год ему присудили компенсацию морального вреда.

Суд частично удовлетворил иск прокуратуры Новосибирской области о выплате моральной компенсации ребенку, который упал с кровати в санатории «Березка». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2018 году ребенок отдыхал в санатории «Березка» и упал со второго яруса кровати. После проверку прокуратура предъявила санаторию и мэрии о взыскании в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей в связи с причинением ему травмы.

Суд частично удовлетворил требования и постановил выплатить 100 тысяч рублей.

Напомним, 8 сентября двух девушек сбили в центре Новосибирска.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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