Злоупотребление йогой может причинить вред

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Здоровый образ жизни ежедневно вербует новых сторонников; чрезмерное увлечение тренировками способно повредить организму.

Казалось бы, что плохого может быть в древнем оздоровительном учении, известном как йога? Всё проверено поколениями практикующих, сбоев быть просто не может! Нейрохирург Стивен Баррер не согласен с такой позицией, пишет Express.

Например, не стоит сразу бросаться выполнять самые сложные асаны в йоге – этим вы только навредите сами себе. Начните с простого, причём только после консультации с инструктором, который порекомендует с чего следует начинать и как продвигаться. Перенапряжение и неправильное выполнение асан приведёт к болезненным травмам, которые будут долго заживать. Более того, есть риск получить инсульт или нарушение кровоснабжения мозга. В защемлении нервов тоже мало приятного.

Не смотрите на то, как асаны получаются у других, тем более – не подстёгивайте сами себя выполнять их максимально точно, рекомендует Баррер. Вы не знаете, как давно занимаются йогой эти люди, степень их тренированности и иные важные параметры вам неизвестны. Ориентируйтесь только на собственное состояние и самочувствие.

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