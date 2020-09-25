Кому повысят пенсии с 1 октября в России

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Индексация коснётся миллионов россиян; повышение составит 3 %.

Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 октября. Заявление сделала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По словам представительницы верхней палаты российского парламента, с 1 октября ожидается индексация пенсионного довольствия военным пенсионерам. К этой категории относятся не только бывшие военные, а также все сотрудники силовых ведомств, например ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСБ и так далее. Индексация связана с повышением окладов силовиков – он вырастет на 3 % На эту же сумму вырастут и пенсии бывших военнослужащих.

Напомним, ранее мы рассказали, что нужно сделать до 1 октября, чтобы не остаться без пенсий и пособий от Путина.