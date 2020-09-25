Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Кому повысят пенсии с 1 октября в России

сегодня 10:47

Фото pixabay.com

Индексация коснётся миллионов россиян; повышение составит 3 %.

Стало известно, кому в России повысят пенсии с 1 октября. Заявление сделала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По словам представительницы верхней палаты российского парламента, с 1 октября ожидается индексация пенсионного довольствия военным пенсионерам. К этой категории относятся не только бывшие военные, а также все сотрудники силовых ведомств, например ФСИН, МВД, Росгвардии, ФСБ и так далее. Индексация связана с повышением окладов силовиков – он вырастет на 3 % На эту же сумму вырастут и пенсии бывших военнослужащих.

Напомним, ранее мы рассказали, что нужно сделать до 1 октября, чтобы не остаться без пенсий и пособий от Путина.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

0

Теги

размер пенсии

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127941
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39396
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32021
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
29986
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29550
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23574
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22589
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле