10-летний ребёнок отравился угарным газом в страшном пожаре в Бердске

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В Бердске загорелось общежития; ребенку оказывают первую помощь на месте.

10-летний мальчик отравился угарным газом в страшном пожаре в Бердске. Об этом сообщают местные СМИ.

Пожар произошёл в общежитии на улице Попова. По предварительным данным, загорелась стиральная машинка в комнате на третьем этаже. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. Из-за этого комнату, где был мальчик, заволокло плотным дымом. Ребёнок надышался угарным газом.







Сейчас на месте происшествия ему оказывают всю необходимую помощь сотрудники скорой помощи. Решается вопрос о госпитализации.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.



Напомним, сейчас в Тюмени выясняют обстоятельства гибели ребёнка на пожаре.