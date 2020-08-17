«А где творог и мясо?»: родители новосибирских школьников жалуются на бесплатное горячее питание

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С 1 сентября младшеклассники в России начали бесплатно питаться в школах; довольно быстро минобр столкнулся с жалобами на качество обедов.

Творожная запеканка, рассольник, фрикадельки с картофельным пюре и свекольный салат с изюмом: школьное меню в теории — настоящее гастрономическое удовольствие. На практике — грустно и невкусно. В первые же недели после старта обучения родители младшеклассников завалили Министерство образования и Общероссийский народный фронт жалобами на качество бесплатных обедов.

Черви, плесень и деревянные макароны

По данным «Газеты.ру», сейчас специальная комиссия проверяет все поступившие из регионов сигналы — а их более тысячи. Причём некоторые обращения — даже не про остывший суп, а про потенциально опасные блюда.

«В тарелке попался один раз червяк. И очень часто попадаются волосы. Я требую, чтобы качество еды улучшили», — приводит издание жалобу из Свердловской области.

«На завтрак детям давали плавающую в воде запеканку, иногда с плесенью. Жидкие и невкусные супы. Бутерброды с плесенью», — говорится в обращении из Санкт-Петербурга.

Ранее Сиб.фм рассказывал историю мамы двух школьников из Забайкальского края Анастасии Коптеевой. По её словам, детей несколько часов рвало после обеда в столовой.

«Их попросту вывернуло наизнанку цельными макаронами с подливкой и курицей, которые не переварились в детских желудках за 10 с лишним часов»,

- написала сибирячка в своём Facebook.

Случившееся настолько шокировало женщину, что она обратилась к президенту Владимиру Путину и губернатору региона. «Бесплатное питание – не значит накормить детей чем попало. Мои дети не свиньи, чтобы их кормить «отходами», – написала Анастасия Коптеева.

Опять каша

Все жалобы родителей на качество школьного питания стекаются на федеральный минобр. При этом для более быстрого реагирования горячие линии по бесплатному питанию запущены в каждом регионе. Новосибирская область — не исключение.

Как рассказали Сиб.фм в местном образовательном ведомстве, с 1 сентября поступило 17 обращений по поводу питания в школах.

«12 связаны с однообразием бесплатных завтраков — блюда представлены исключительно кашами, в рационе нет мясных, яичных и творожных блюд. Ещё 5 жалоб касаются температурного режима пищи», — говорится в ответе за подписью министра Сергея Федорчука.

Чиновник уточнил, что все поступившие обращения были переданы в городской департамент образования, а также рассматривались на заседании оперативного штаба под руководством замгубернатора.

Также Федорчук подчеркнул, что в цикличное меню школ Новосибирска уже внесены коррективы и с 1 октября в рационе горячих завтраков будут не только каши, но и «иные горячие блюда». Контроль за тем, чтобы пища не была холодной, тоже пообещали усилить.

Куда жаловаться

В Министерстве образования напомнили, что родители имеют право не только жаловаться на качество школьного питания, но и лично контролировать этот процесс. Для этого общешкольная комиссия должна составить график проверок пищеблока и согласовать его с руководством образовательного учреждения. Все обнаруженные недочёты протоколируются и обсуждаются на школьном собрании либо направляются, к примеру, в Роспотребнадзор.

Стоит отметить, что горячая линия по вопросам школьного питания продолжает работать при минобре — номера телефонов, по которым принимаются жалобы, размещены на сайте. Там же можно заполнить форму опроса о том, устраивают ли детей бесплатные горячие обеды.

Как ранее сообщал Сиб.фм, на организацию бесплатного питания младшеклассников с сентября по декабрь выделено более 750 миллионов рублей. Большая часть денег — 590 миллионов — это средства федерального бюджета, оставшиеся 166 миллионов — участие региональной казны.