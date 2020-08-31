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«А я милого узнаю по походке…»: болезнь Паркинсона можно диагностировать по тому, как человек ходит

сегодня 21:55

Фото pixabay.com

Поражение мозговых клеток, свойственное болезни Паркинсона, проявляется в функционировании всего организма; меняется походка, так как человек теряет контроль над руками и ногами.

Исследования Национального института старения помогли выявить внешние признаки болезни Паркинсона. Вырабатывается особая походка, с наклоном корпуса вперёд и небольшими, быстрыми шагами, как будто человек куда-то торопится. Руки, помогающие при ходьбе здоровому человеку у пациента с Паркинсоном почти неподвижны. Человек испытывает сложности с началом и окончанием движения – команды из мозга приходят с запозданием. Об этом сообщает Express.

Учёные так до конца и не выяснили причины возникновения болезни Паркинсона. Две основные версии: генетика и неблагоприятное воздействие внешней среды.

Напомним, 31 августа медики объяснили, как отличить забывчивость от деменции.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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