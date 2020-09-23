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Более 12,5 тысяч долгожителей проживают в Новосибирской области

сегодня 18:51

Фото pixabay.com

В Новосибирской области проживают около 835 тысяч пенсионеров; самой возрастной жительницей региона является сибирячка 1911 года рождения.

В Новосибирской области зарегистрированы более 12 тысяч граждан старше 90 лет. Об этом сообщила пресс-служба отделения ПФР по региону.

Всего в области проживают около 835 тысяч пенсионеров. Из них около 103 тысяч уже достигли возраста 80 лет и старше. При этом в категории от 80 лет большинство (79 тысяч) пенсионеров — женщины.

«Долгожителями в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения официально считаются граждане, достигшие возраста 90 лет, и старше. Таких в нашем регионе проживает порядка 12,5 тысяч человек, а более 130 пенсионеров уже отметили свой столетний юбилей либо перешагнули вековой порог», — говорится в сообщении пресс-службы.

Самой возрастной долгожительницей области является жительница Октябрьского района Новосибирска, которая родилась в октябре 1911 года. Скоро она отметит свой 109-й день рождения.

Напомним, стало известно, кто и сколько получит ко Дню пожилого человека.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
пенсионеры
долгожители

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