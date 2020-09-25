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Детские пособия: как поменять реквизиты для получения выплат

сегодня 17:09

Фото pixabay.com

В России постепенно осуществляют перевод пособий и пенсий на карту «МИР»; новые реквизиты нужно отправить соцзащите или ПФР.

Со следующего года все пособия и пенсии будут перечислять только на карту «Мир». Однако уже сейчас можно оформить новую карту и предоставить её реквизиты госорганам.

После оформления карты «Мир» в любом удобном для вас банке нужно подать заявление в соцзащиту по месту назначения пособия с указанием новых реквизитов и изложением просьбы о перечислении пособия (указать вид пособия) на ребёнка (ФИО, дата рождения) по реквизитам карты (указать или приложить банковскую распечатку).

Также можно внести новые реквизиты на сайте ПФР в личном кабинете или сделать это также лично через местное отделение ПФР или МФЦ.

Напомним, есть способ получать детские пособия после 1 октября и без оформления карты «МИР».

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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выплаты
пособия

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