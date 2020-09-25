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Детские сады переводят в режим дежурных групп в сибирском регионе

сегодня 07:29

Фото pixabay.com

В Иркутской области детские сады переводят в режим работы дежурных групп; об этом сообщили в правительстве региона.

Детские сады Иркутской области будут работать в режиме дежурных групп. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Как отметила замминистра Наталья Черных, дежурные группы создаются согласно потребностям в любом муниципалитете в неограниченном количестве.

Открыть детские сады полностью невозможно из-за опасности распространения коронавируса. Как отмечают в правительстве, в большинстве семей двое и более детей — старшие могут принести инфекцию из школы.

По данным региональной власти на 30 сентября, 221 школьный класс в Иркутской области переведён на дистанционное обучение из-за выявленных случаев COVID-19.

Напомним, в Хакасии из-за коронавируса закрывают школы и детские сады.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

детские сады
Иркутская область
коронавирус

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