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Диетолог назвала страшные последствия отказа от мяса

сегодня 11:44

Фото pixabay.com

Отказ от мяса может привести к проблемам со здоровьем; если вы планируете кардинально изменить рацион, нужно обсудить это с врачом.

Отсутствие мяса в рационе может стать причиной появления анемии, дефицита белка, проблем с зубами. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на диетолога Ольгу Кораблёву.

Отказ от мяса может привести к повышенному аппетиту, поскольку животная пища надолго насыщает организм. В отсутствии мяса в рационе человек может употреблять больше углеводов, чтобы заглушить чувство голода.

Также вегетарианская диета может спровоцировать дефицит витаминов D, B12, йода, фосфора и кальция. Это приводит к ухудшению качества зубов, волос. Поэтому при отсутствии мяса в рационе раз в полгода нужно сдавать общий анализ крови, мочи, контролировать уровень ферритина, сывороточное железо и других микроэлементов.

Если после отказа от мяса, вам кажется, что вы ощущаете легкость, то стоит призадуматься. В некоторых случаях это свидетельствует о первых симптомах анемии. При её развитии можно столкнуться с одышкой, недостатком энергии, сонливостью, быстрой утомляемостью. Дефицит витамина B12 и железа также становятся причинами этого заболевания.

Напомним, диетолог назвала опасность разгрузочных дней.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
диета

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