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Для соколиной охоты: в Сибири задержали ловцов краснокнижных птиц

сегодня 16:45

Фото и видео СК по Иркутской области

В Иркутской области задержаны подозреваемые в незаконной добыче птиц, занесённых в Красную книгу; соколы предназначались на продажу.

Следственными органами СК России по Иркутской области пятерым мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации, совершённые группой лиц по предварительному сговору».

Изначально в следственные органы СК России поступила информация о том, что в степной местности Эхирит-Булагатского района Иркутской области ведётся браконьерская охота на редких птиц. Двое мужчин, прибывших в Сибирь из Московской области и Белгорода, были задержаны на месте и доставлены в следственный отдел. В ходе осмотра их транспортного средства следователи СК и полицейские обнаружили ловушки, а также голубей, используемых в качестве приманки для хищника.

В городе Иркутске следователями СК России совместно с сотрудниками полиции при взаимодействии ОМОН управления Росгвардии были задержаны ещё трое участников преступной группы – также уроженцы иностранного государства. В съёмной квартире, где проживали подозреваемые, сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух птиц семейства соколиных. В ходе обыска изъяты приспособления для ловли птиц, шапочки-«клобучки» и бинокль.

По имеющимся сведениям, задержанные планировали тайно вывезти птиц автомобильным транспортом за пределы страны для последующей реализации коллекционерам и любителям соколиной охоты. Для этого они использовали специально подготовленный ящик, имитирующий музыкальное оборудование, размещённый в багажном отделении автомобиля.

Сегодня следователь СК России вместе с орнитологом, сотрудниками Росприроднадзора и министерства лесного комплекса выпустили краснокнижного сокола сапсана в естественную среду обитания, вторая птица осталась под наблюдением специалистов.

Напомним, в начале сентября под Новосибирском задержали группу браконьеров.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Иркутская область
Следственный комитет
браконьеры

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