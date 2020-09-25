Дом на Федосеева ГК «Расцветай»: к выдаче ключей досрочно готовы

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

Самоизоляция весной не помешала известному новосибирскому застройщику сдать Дом на Федосеева на три месяца раньше срока; по документам новостройка должна была быть сдана только в конце 4-го квартала 2020 года, но благодаря высоким темпам строительства уже в начале ноября запланирована выдача ключей.

Дом на Федосеева – эксклюзивный проект в ассортиментной линейке ГК «Расцветай». Семейная новостройка клубного типа – 5 и 8 этажей – рассчитана всего на 74 квартиры. Она идеально подойдёт тем, кто предпочитает многоэтажному дому более камерную и уютную атмосферу.

В Доме на Федосеева продано более 90 % жилья. Интерес покупателей прежде всего обусловлен удобной локацией новостройки. Остановки общественного транспорта «Кошурникова» и «ТиКРЦ Сибирский молл» в 8 минутах от дома, всего 15 минут займёт дорога до двух ближайших станций метро — «Золотая Нива» и «Берёзовая роща». Прямо из двора дома можно без пробок выехать на магистральные улицы Фрунзе, Бориса Богаткова, Кошурникова и за 10 минут добраться до центра города. В 5 минутах ходьбы — «Сибирский молл». Рядом, от 300 метров до 1,3 км, 11 муниципальных садиков. В радиусе от 150 до 900 метров — три школы: № 186, № 11 и гимназия № 11 «Гармония», в 2016-м вошедшая в число лучших 500 школ России.

Сейчас в продаже осталось несколько просторных трёхкомнатных квартир площадью от 75, 8 кв. м, стоимость которых начинается от 5,6 млн. До 1 ноября их можно приобрести по ипотечной программе «Господдержка-2020» под 5,85 %*. В такой квартире у каждого члена семьи будет уютное личное пространство.

Сегодня на объекте остались последние штрихи – завершаются отделочные работы МОПов и уже приступили к озеленению и благоустройству придомовой территории. Здесь будет зона отдыха, workout-комплекс и современная игровая детская площадка с прорезиненным травмобезопасным покрытием. Во дворе и вдоль территории, примыкающей к дому, уже посажены хвойные пушистые ели и декоративные кустарники. Такое обилие зелени пойдёт на пользу микроклимату двора Дома на Федосеева — растения задерживают пыль, смягчают летнюю жару и сухость, уменьшают уровень шума и ионизируют воздух.

Подробную информацию о новостройке и планировочных решениях квартир Дома на Федосеева можно узнать по телефону: 255-88-22.

гкрасцветай.рф

Instagram

«ВКонтакте»

Facebook

*Программа «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Минимальные процентные ставки по кредитам предусматриваются при личном и имущественном страховании.

ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф