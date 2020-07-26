«Два раза ударил по лицу»: полицейский силой пытался разблокировать телефон новосибирца при задержании

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Жителя Новосибирска осудили за хранение наркотиков — его поймали при поиске закладки; он пожаловался на незаконные действия полиции при задержании, однако на приговор они никак не повлияли.

Новосибирца Алексея Кабаева осудили за хранение наркотиков — мужчина поднял закладку на улице 1-е Мочищенское шоссе в Заельцовском районе. Об этом Сиб.фм сообщила прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. Это произошло летом прошлого года, а на следующий день парень пошёл за второй дозой, которая находилась недалеко от коттеджного посёлка в Заельцовском районе.

В этот раз сибиряк попал в поле зрения правоохранительных органов. Именно в том месте рейд проводили два оперуполномоченных 1 отдела УНК ГУ МВД по Новосибирской области Личиман и Егоров. К ним поступила информация о том, что в той местности будет совершено преступление, связанное с наркотиками. На суде Алексей Кабаев сказал, что когда он подошёл к месту, где лежала закладка, к нему подошли люди и отвели в машину.

Позже на допросе Кабаев заявил, что оперуполномоченные оказывали на него давление при задержании.

«Он отказывался разблокировать телефон, они начали заставлять его, поскольку блокировка снимается по отпечатку пальца. Потом сотрудник полиции Егоров дважды ударил его по лицу ладошкой, после чего он разблокировал телефон, и они его сразу забрали», — рассказал на допросе подозреваемый.

Более того, Кабаев утверждает, что оперуполномоченный Личиман мог подбросить ему наркотики.

«Затем сотрудник полиции Личиман пошёл забирать закладку. Найдя закладку, Личиман подошёл к нему, засунул свою руку в его карман, где уже лежало наркотическое вещество в баночке», — сказано в материалах дела.

Также подсудимый утверждал, что полицейские объясняли ему, что и как правильно говорить. А после беседы заявили, что если он признается в том, что наркотики принадлежат ему, то они помогут добиться условного срока. Впрочем, положение Алексея Кабаева осложнялось тем, что при нём были остатки первой партии наркотиков.

Показания Кабаева о жёстком задержании не оказали влияния на приговор, так как на его теле не осталось побоев. Суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима. Апелляция оставлена без удовлетворения.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как новосибирский Горводоканал безуспешно борется с коноплей уже четыре года.