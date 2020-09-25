Экс-глава одного из районов Новосибирска выплатит бюджету почти 33 млн рублей

Фото pixabay.com

Бывший руководитель Татарского района Новосибирска погасит ущерб, нанесённый казне его действиями; остались без квартир социально незащищённые дети.

Иск прокуратуры о взыскании с бывшего руководителя Татарского района 32,9 млн рублей удовлетворён новосибирским судом, пишет «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Это станет довеском к двум годам условно и такому же испытательному сроку, полученным чиновником решением суда в 2019 году по ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Дело в следующем. Семь лет назад тогда ещё глава Татарского района подписал два платёжных поручения в адрес ОАО «Корпорация «Стройсиб» на 35 млн рублей, хотя строительство 37 квартир в двух домах выполнено ещё не было. Ранее компания выиграла аукционы, проведённые районной администрацией. При этом перечисление финансовых средств должно было осуществляться только по окончании работ. В итоге квартиры так и не были построены. Без жилья остались сироты и дети без попечения родителей.

Напомним, 26 сентября красноярский судья попался при получении взятки от наркодельца.