Эксперты заявили о сроках выхода России на плато по коронавирусу

Фото pixabay.com

Россия может выйти на плато по количеству заражений коронавирусом в течение двух недель; такое заявление сделали в ЦНИИ эпидемиологии.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия в течение двух недель может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

«Может быть, через несколько дней или пару недель мы достигнем этого уровня. И, возможно, это будет не более 9 тыс. [заболевших в сутки]», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Пшеничная подчеркнула, что ситуация с выходом на плато будет зависеть от уровня сознательности граждан в части соблюдения мер по предотвращению распространения COVID-19.

При этом эксперт уверена, что в настоящий момент эпидемическая ситуация в РФ не является критической.

Напомним, за прошлые сутки в России выявлено почти 8,5 тысяч новых случаев коронавируса.