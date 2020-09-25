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Ещё один сибирский регион продлил срок ограничений из-за коронавируса

сегодня 07:51

Фото pixabay.com

Власти Бурятии продлили коронавирусные ограничения; они будут действовать ещё месяц.

В Бурятии власти не стали смягчать меры, введённые из-за эпидемии коронавируса. Согласно поправкам в указ главы республики, их действие продлено ещё на месяц, до 31 октября, сообщает ИА REGNUM.

В республике сохраняется запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных, игровых зон, аттракционов и ночных клубов. Кроме того, под запретом остаются массовые мероприятия.

Для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлён режим самоизоляции. Они могут выходить из домов лишь в случае острой необходимости.

Напомним, в Новосибирской области режим повышенной готовности продлили до 31 октября.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Бурятия
коронавирус

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