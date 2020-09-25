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Это не любовь: бывший зэк убил возлюбленную в день свадьбы под Новосибирском

сегодня 12:27

Фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте" и из открытых источников

Освободившийся из места заключения сибиряк убил свою возлюбленную в день свадьбы; всё произошло в пригороде Новосибирска.

В сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о страшном убийстве в селе Прокудское Коченёвского района.

По словам подписчицы, всё произошло 29 сентября. Девушка познакомилась с осуждённым, с которым после освобождения решила связать свою жизнь. Но в день свадьбы возлюбленный убил свою пассию.

«Тело уволок через железную дорогу и выбросил в овраг. Всё что я знаю. Ужастики», — написала подписчица.

В Следственном комитете прокомментировали ситуацию, сообщив, что возбуждено уголовное дело.

«29 сентября между 16 и 17 часами 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанёс 36-летней женщине удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. После этого скинул её в овраг. От полученных травм женщина скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — прокомментировала сообществу «Инцидент Новосибирск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, 27 сентября в Искитиме убили супругу главного врача районной больницы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

убийство
Следственный комитет
Коченёвский район

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