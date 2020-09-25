«Это точно не самолёты»: жители Затулинки сняли на видео НЛО

Фото из группы «Типичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте»; pixabay.com

Сразу несколько светящихся шаров увидели в ночном небе жители новосибирской Затулинки; очевидцы утверждают, что «это точно не самолёты и не салюты».

Загадочные красные огоньки в небе над Новосибирском запечатлели на видео жители Затулинки. Объекты, по их словам, появились в районе «Берёзок», их было около семи штук. Об этом сообщается в группе «Типичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши окна выходят на вход 41-й школы, огни летели справа, то есть выходит примерно в районе "Берёзок"... Их количество постоянно менялось, сначала было штук 6-7, потом некоторые угасали, но тут же появлялись новые в других местах», — поделилась автор видео.

По словам девушки, огоньки были довольно крупные, ярко-красного цвета, и двигались хаотично.

«Это точно не самолёты, не вертолёты и не квадрокоптеры. Было предположение, что это отголоски салюта, но хлопков перед их возникновением не было, или, может, какие-то сигнальные огни. Но тогда как они могли гаснуть и тут же загораться в другом месте», — задумалась она.

Напомним, ранее российский космонавт снял в небе группу из пяти НЛО.