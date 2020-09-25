Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Это точно не самолёты»: жители Затулинки сняли на видео НЛО

сегодня 11:04

Фото из группы «Типичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте»; pixabay.com

Сразу несколько светящихся шаров увидели в ночном небе жители новосибирской Затулинки; очевидцы утверждают, что «это точно не самолёты и не салюты».

Загадочные красные огоньки в небе над Новосибирском запечатлели на видео жители Затулинки. Объекты, по их словам, появились в районе «Берёзок», их было около семи штук. Об этом сообщается в группе «Типичная Затулинка» в соцсети «ВКонтакте».

«Наши окна выходят на вход 41-й школы, огни летели справа, то есть выходит примерно в районе "Берёзок"... Их количество постоянно менялось, сначала было штук 6-7, потом некоторые угасали, но тут же появлялись новые в других местах», — поделилась автор видео.

По словам девушки, огоньки были довольно крупные, ярко-красного цвета, и двигались хаотично.

«Это точно не самолёты, не вертолёты и не квадрокоптеры. Было предположение, что это отголоски салюта, но хлопков перед их возникновением не было, или, может, какие-то сигнальные огни. Но тогда как они могли гаснуть и тут же загораться в другом месте», — задумалась она.

Напомним, ранее российский космонавт снял в небе группу из пяти НЛО.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

Новосибирская область

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

127941
Выплаты и пособия: пять важных изменений, которые начнут действовать в октябре
39396
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32021
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
29986
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
29550
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
23574
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22589
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле