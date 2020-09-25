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Ежедневно более 250 вагонов электричек, курсирующих в Новосибирской области, дезинфицируют перед отправкой в рейсы

сегодня 17:25

Фото с сайта zszd.rzd.ru

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сезонных острых респираторных заболеваний и гриппа на территории Новосибирской области. АО «Экспресс-пригород» ежедневно реализует комплекс профилактических мер, направленных на защиту здоровья пассажиров; на вокзалах и в пригородных электропоездах проводится дезинфекция.

Так, перед выходом поездов в рейс на станции Новосибирск-Главный и конечных станциях Барабинск, Чулымская, Болотное, Тогучин и Черепаново работники пригородной компании проводят дезинфекцию более 250 вагонов электропоездов с применением ручных агрегатов-распылителей. С помощью специальных обеззараживающих моющих средств на основе хлора, безопасного для человека, но активного против широкого спектра вирусов и бактерий, проводится обработка багажных полок, подоконников, сидений, поручней и ручек. Не прошедший такую дезинфекцию вагон не может отправиться в рейс. При необходимости может быть проведена и внеплановая дезинфекция.

Во всех помещениях пригородного вокзала на станции Новосибирск-Главный, предназначенных для обслуживания пассажиров, ежесуточно в ночное время проходит полная дезинфекция. Также в течение дня каждые 2–3 часа сотрудники проводят санитарную обработку пригородных касс, терминалов самообслуживания и турникетов. Все железнодорожники, контактирующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходят ежедневный контроль состояния здоровья.

С целью минимизации контактов при покупке проездных документов, пассажирам предоставлен широкий спектр бесконтактных способов оплаты: безналичный расчет, терминалы самообслуживания, мобильное приложение «Экспресс-пригород». Специальная разметка напоминает пассажирам о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Автор:
Олеся Сметанникова

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Западно-Сибирская железная дорога

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