Финляндия открыла границы для россиян: въезд в страну возможен при наличии определённых обстоятельств

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С 1 октября россияне могут пересекать российско-финскую границу; условиями для въезда являются неотложные личные обстоятельства.

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило, что с 1 октября россияне могут пересекать российско-финскую границу при неотложных личных обстоятельствах.

К обстоятельствам, позволяющим пересечь границу, относятся: срочный ремонт имеющейся на территории страны недвижимости, рождение ребёнка, тяжёлая болезнь близкого члена семьи, свадьба или партнёрские отношения. Обстоятельства данного рода будут требовать документального подтверждения.

Отмечается, что в каждом случае решение о въезде в Финляндию будет приниматься сотрудниками таможенной службы в индивидуальном порядке.

При въезде в страну граждане России будут обязаны предъявить результаты отрицательного теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до поездки.

Во избежание 14-дневного карантина россиянам предлагается сдать повторный тест на отсутствие инфекции через 72 часа после пересечения границы.

Напомним, вчера границы для иностранных туристов открыли власти Узбекистана.