Геронтолог раскрыла главные секреты долголетия

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Двигательная активность влияет на умственные способности в пожилом возрасте; умеренность в питании также является положительным фактором в вопросах долголетия.

Физическая активность, умеренность в питании и умственная работа помогут сохранить долголетие. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на итальянского гериатра Сильвию Витали.

В интервью Витали отметила, что эти факторы особенно важны после 75 лет. Доказано, что двигательная активность предотвращает проблемы с кровоснабжением и умственной деятельностью. Также нужно делать упражнения, которые способствуют концентрации внимания.

Низкая калорийность рациона и небольшие порции также способствуют увеличению продолжительности жизни.

Напомним, врач-онколог заявила о вреде молочных продуктов.