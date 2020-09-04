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Глава таможенного поста в Новосибирске получил срок и огромный штраф за взятки

сегодня 18:07

Фото pixabay.com

Новосибирец суммарно получил мзду в размере более полумиллиона; задерживали взяточника сотрудники ФСБ.

В Новосибирске реальный срок получил бывший начальник таможенного поста за взятки. Следователи раскрыли подробности уголовного дела.

Ещё в 2014-2015 годах бывший начальник Новосибирского таможенного поста получил от директора компании 420 тысяч рублей за общее покровительство. За взятку таможенник правил декларации компании, предоставлял служебную информацию и ускорял процедуры оформления товаров. Взятку оформили как займ от директора компании родственнику обвиняемого с последующим возвратом, увеличенным на размер взятки.

Также в 2016-2017 годах злоумышленник получил от жителя Петербурга, который представлял интересы трёх компаний, 138 тысяч рублей за снижение таможенных платежей и ускорение оформления товаров.

По данным пресс-службы Западно-Сибирского СУ на транспорте, таможенника задерживали сотрудники ФСБ.

Вердикт суда – 5 лет 1 месяц в колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Кроме того, ему запретили работать на госслужбе в течение 4 лет.

Напомним, ранее в Омске директор школы попалась на взятках за питание учеников.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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