Голый мужчина терроризировал пассажиров поезда в Забайкалье

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Полиция ссадила мужчину с поезда; злоумышленнику грозит 15 суток ареста.

Полиция ссадила с поезда голого дебошира в Забайкалье. Прибывшие полицейские застали мужчину спящим.

Инцидент произошел в поезде «Приаргунск — Чита». Соседи пожаловались на поведение мужчины. Он дебоширил, а затем улёгся спать пьяным в абсолютном голом виде. К поезду прибыли сотрудники транспортной полиции. 36-летнего мужчину сняли на станции Урулюнгуй и составили на него два административных протокола: за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Теперь любителю поспать в неглиже грозит 15 суток ареста.



Напомним, ранее пассажирские поезда остановили из-за землетрясения в Иркутской области.





