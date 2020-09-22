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Голый мужчина терроризировал пассажиров поезда в Забайкалье

сегодня 11:36

PIXABAY.COM

Полиция ссадила мужчину с поезда; злоумышленнику грозит 15 суток ареста.

Полиция ссадила с поезда голого дебошира в Забайкалье. Прибывшие полицейские застали мужчину спящим.

Инцидент произошел в поезде «Приаргунск — Чита». Соседи пожаловались на поведение мужчины. Он дебоширил, а затем улёгся спать пьяным в абсолютном голом виде. К поезду прибыли сотрудники транспортной полиции. 36-летнего мужчину сняли на станции Урулюнгуй и составили на него два административных протокола: за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Теперь любителю поспать в неглиже грозит 15 суток ареста.

Напомним, ранее пассажирские поезда остановили из-за землетрясения в Иркутской области.


Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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происшествия

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