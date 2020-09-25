Гороскоп на 1 октября: остерегайтесь огня и потерь

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Астролог Павел Глоба советует сегодня заниматься любыми домашними делами; в этот день нельзя бездельничать, однако любая работа должна приносить радость и быть в удовольствие, день хорош для работы по вдохновению, для хобби.

Хорошо посвятить сегодняшний день матери, супруге, любимой, прислушаться к их советам, сделать им подарок, выполнить их просьбы. Мужчины сегодня должны во всём слушаться женщин, доверять их природной мудрости и интуиции.

Медицина

Болезнь, начавшаяся сегодня, может открыть целую цепочку заболеваний, требует серьёзного и безотлагательного подхода к её лечению. Не рекомендуется лечить заболевания головы и головного мозга, исключите операции на лице, отложите визит к стоматологу. Не переутомляйтесь – высока вероятность нарушения мозгового кровообращения. Можно проводить лечение болезней почек и мочевыводящей системы.

Приметы

Случайно попасть под дождь или увидеть радугу – к помощи и получению благодати. Если вы попали под грозу, увидели молнию – знаки помощи свыше. Неожиданное отключение воды – к нищете и одиночеству. Потеря цепочки, часов, мелких предметов, пуговиц – знак возможного разрыва с близкими, для женщин – опасность развода. Случайно пролить на себя жидкость, упасть на мокрое – означает примирение, прощение и возвращение старых друзей. Если вас целый день мучает жажда – к неприятности. Плохи все приметы, связанные с огнем. Если загорается одежда или кто-то стряхивает на вас пепел – знак аварии, а также того, что вас перестали защищать. Если вы отравились или вас мучает икота – большие неприятности в течение целого месяца. Перегорают лампы, внезапно гаснет огонь – к смерти или тяжелой болезни близких людей.

Сновидения

Вещими являются как символические сны, так и реальные. Увидеть воду – к успеху, деньгам и наградам. Видеть небо и летать во сне – к укреплению здоровья. Прием пищи – к хорошему известию, помощи. Видеть одежду, надевать ее (особенно, обуваться) – знак скорой поездки, путешествия, перемен к лучшему. Плохо видеть зверей и птиц: гладить собаку – предательство со стороны близких людей; видеть кошку – подлость и кража; прикасаться к птицам – дурные вести, смерть близкого. Что-то ломать, бить, резать, видеть кровь – к отказу от чего-то плохого. Если рвется одежда, это предупреждение о глупостях, которые вы можете наделать, следует пересмотреть поведение и отказаться от ошибочной позиции.

Пища

Рекомендуется есть много фруктов, особенно цитрусовых, кунжутную халву, сладости, пить натуральные соки. Священным продуктом дня является мед. Разумное употребление сладкого увеличивает в организме количество крови, обостряет все 5 чувств человека, способствует хорошему состоянию глаз и волос, дает энергию, а у беременных женщин сладкое улучшает качество плода. Не рекомендуется вино.

Одежда

Старайтесь меньше надевать на себя одежд, избегайте парадной формы. Рекомендуются оранжевые и серебристые тона. Откажитесь от ярко-зеленого цвета.