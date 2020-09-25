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«Говорил, что спасал её»: стали известны подробности жуткого убийства невесты под Новосибирском

сегодня 19:09

Фото СКР

В Новосибирской области произошло жестокое убийство — по версии следствия, житель Коченёвского района расправился с возлюбленной в день свадьбы; Сиб.фм пообщался с человеком, который одним из первых увидел подозреваемого после трагедии.

Работница Коченёвской Центральной районной больницы рассказала подробности убийства женщины. Как ранее сообщал Сиб.фм, трагедия произошла вечером 29 сентября в рабочем посёлке Чик. Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемым оказался 33-летний местный житель. По словам работницы больницы, сразу после задержания 30 сентября он был не в лучшем состоянии.

«Он был опухший, правая рука вся изрезанная. Кольцо снимали в приёмном отделении. Обработали раны, сделали повязку. Мы его спросили, откуда он: говорит, что родом из Новосибирска, дважды был судим «по малолетке». Он ещё говорил, что спасал её, девушку», — рассказала собеседница Сиб.фм.

Ранее сообщалось, что 33-летний мужчина жестоко избил свою невесту в день свадьбы. В соцсетях сообщают, что погибшая познакомилась с ним в тот период, пока он отбывал наказание в тюрьме. После убийства, по версии следствия, подозреваемый сбросил тело погибшей в овраг у железнодорожной станции Чик. Мужчина отправлен под арест на два месяца.

Напомним, Следственный комитет разыскивает виновника смертельного ДТП в Новосибирске с участием сотрудника ФСИН.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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