Холодная постель: тысячи новосибирцев остаются без отопления при минусовой температуре

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В десятках многоэтажных домов Калининского района 30 сентября отключали отопление и горячую воду; её обещали дать вечером и говорили, что работы были плановыми, однако в домах по-прежнему холодно, а статус объекта изменился на аварийный.

В Калининском районе Новосибирска по-прежнему продолжается массовое отключение горячей воды и отопления. Сообщение об этом прислали Сиб.фм местные жители, которых оповестили в ТСЖ. Сигнал поступил от жильца дома на улице Михаила Немыткина, которая накануне рассказала о грядущем отключении.

С её слов, трубы всё ещё холодные, а горячей воды. Сибирячка рассказала, что её беспокоит такое положение дел, так как сегодня ночью, по прогнозу синоптиков, ожидаются минусовые температуры.

Информацию об отключении Сиб.фм подтвердили в аварийной службе ТСЖ «Солнечный квартал». Оператор в разговоре с корреспондентом сообщил, что работы продлевали несколько раз, а подключение домов к отоплению ожидается не раньше утра. Точное время собеседник назвать не смог.

Ранее Сиб.фм сообщал, что изначально отключение отопления и горячего водоснабжения в 70 домах Калининского района, которые находятся в ведении ТСЖ «Солнечный квартал», было запланировано ещё в конце прошлой недели, хотя сейчас его статус аварийный.

Напомним, на сегодняшний день больше 150 жилых домов в Новосибирске остаются без отопления.