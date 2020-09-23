Храм мистерий возрастом 8 тысяч лет нашли археологии в Новосибирской области

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Археологи нашли уникальные предметы искусства древности; раскопки проводили в Венгеровском районе области.

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН нашли уникальный храм в Венгеровском районе Новосибирской области. Его возраст оценивают в 8 тысяч лет.

Ритуальный комплекс времен раннего неолита нашли в Венгеровском районе Новосибирской области. Археологам удалось установить, что памятник Усть-Тартас-1 относится к эпохе восьмого-шестого тысячелетний до нашей эры.

«Была сделала фантастическая находка — это «приклад», который содержал предметы искусства, прикладного искусства, каменные орудия. Это своего рода храм, где совершались всевозможные мистерии. Эта эпоха пока что совершенно не познана», — рассказали представители института.

Ученым удалось выявить границы храма, а также контуры ритуального пространства. Сейчас все полученные во время экспедиции данные будут изучаться и аккумулироваться.

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