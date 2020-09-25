Хронические заболевания и 100 % поражение лёгких: врачи Чувашии смогли спасти 66-летнюю пациентку с коронавирусом

Фотографии пресс-службы Минздрава РФ

Женщина уже выписана из госпиталя; пациентка провела в реанимации больше месяца.

Врачам Республиканского клинического госпиталя для ветеранов в Чувашии удалось спасти пациентку с коронавирусом, у которой диагностировали 100 % поражение лёгких. Об этом в аккаунте Instagram сообщил региональный Минздрав.

66-летняя пациентка была доставлена в больницу в тяжёлом состоянии. В последующем у неё был подтверждён коронавирус, осложнившийся пневмонией и другими хроническими болезнями, включая сахарный диабет, ожирение и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Пациентку госпитализировали в реанимацию, где она пробыла больше месяца. Несмотря на это врачам удалось сохранить ей жизнь. Сейчас пожилую женщину уже выписали из госпиталя.

Отметим, что это не единственный случай в Чувашии, когда врачам удавалось спасти жизни пожилых пациентов в тяжёлом состоянии, у которых был диагностирован коронавирус.

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