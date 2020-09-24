Хроника замерзающего города: как новосибирцы переживают холода без отопления в квартирах

Кадр из фильма «Сияние», скриншоты сервиса google.com/maps, платформы «Яндекс.Карты» и фото с сайта pixabay.com

Во все жилые дома Новосибирска должны были подключить отопление ещё 29 сентября, но сроки неожиданно растянулись. Температура на улице ночью уже закономерно опускается ниже нуля, и сотни горожан жалуются на то, что им приходится выживать в собственных квартирах без тепла.

В столице Сибири наступили осенняя прохлада и ночные заморозки, в то время как отопление в десятках жилых домов так и не появилось. Из-за этого сотням новосибирцев приходится терпеть холода в собственных квартирах. По графику подключения все батареи в жилых домах Новосибирска должны были нагреться ещё 29 сентября, но из-за локальных аварий и дефектов процесс затянулся. Сиб.фм публикует подборку историй сибиряков, которые переживают холода без отопления.

В Сибирской генерирующей компании рассказали, что без тепла остались 1,2-1,9 % домов. Отопления нет по разным причинам: капремонт подрядчиками, локальные дефекты в системе теплоснабжения. Также проблемы могут появиться из-за управляющей компании.

Некоторым новосибирцам приходится разбираться с УК, чтобы в их квартиры наконец пришло тепло.

«Наконец дали после скандала с управляющей. Они подключили ещё вчера дом, а наш подъезд не удосужились проверить. В итоге пока не полностью топятся батареи. Но уже лучше. А в детской, самое обидное, вообще стояк не запустился», – написала жительница Новосибирска Елена на платформе «Яндекс.Район».

В некоторых случаях доходит и до абсурда. В Калининском районе с отоплением особенная ситуация: 30 сентября 70 домов остались без тепла из-за ремонтных работ, а после того как отопление должно было появиться, батареи остались холодными. К тому же жителям отключили горячую воду.

Несколько домов Калининского района отопления так и не получили. Хотя тепло на улице Народной должны были дать ещё 22-23 сентября.

«Народная 30/1 отопления так и нет! У части дома отопление есть, у другой части нет! Какой-то откровенный беспредел уже. УК все ссылается, инженеры работают. Т.е. мы дожили до того, что инженеры 6 сутки не в состоянии решить вопрос и установить проблему?» – написала жительница дома.

Многие замерзающие новосибирцы отмечают, что отопление всё же дали, но батареи не нагрелись.

«Не знаю, поднималась ли эта тема.. Дали отопление несколько дней назад, но сейчас только обратил внимание- потрогал батарею и даже не понял сначала, она хоть чуть-чуть теплая вообще? Потом все-таки понял, что чего-то немного есть, но вопрос такой: зимой также будет? Топят на рубль, а результат на копейку, так что ли получается?» – пожаловался Николай из Советского района.

Ранее в редакцию Сиб.фм поступали жалобы от замерзающих новосибирцев и один из них рассказал, на какие ухищрения ему приходится идти, чтобы спастись от холодов.

«Я живу на улице Зорге, 84. Отопление должны были дать по графику 26-27 сентября. Но этого не произошло, а температура на улице упала, стало холодно. Приходится греть кастрюлю с водой, чтобы хоть как-то квартиру нагреть... Сплю в кофте под двумя одеялами и с котом, он уже чихать начал», – рассказал новосибирец.

За весь период с 22 сентября по 1 октября только на платформе «Яндекс.Район» новосибирцы оставили около 500 записей с жалобами на отсутствие отопления.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что все проблемы с отоплением должны быть решены не позже 1 октября, а в случае отсутствия тепла горожанам нужно обращаться в управляющую компанию. Должны ли эти проблемы решаться обывателями, которые платят за коммунальные услуги и ждут, что они будут их получать вовремя? Вопрос риторический, и ответ на этот вопрос ждать не приходится. Главным для новосибирцев остаётся одно – как не замёрзнуть в собственной квартире.

Напомним, 24 сентября в мэрии Новосибирска рассказали, что все жилые дома города должны подключить к теплу не позже 10 октября.