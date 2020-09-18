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Иномарку намотало на столб в центре Новосибирска: страшные кадры с места ДТП

сегодня 16:26

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

Столкнулись Skoda Rapid и Toyota Verossa; один из водителей получил травмы.

В Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. После столкновения двух автомобилей один из них врезался в столб, сообщает Госавтоинспекция Новосибирска.

Skoda Rapid и Toyota Verossa следовали по Красному проспекту со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Писарева.

В пути следования произошло столкновение автомобилей.

После столкновения автомобиль Toyota Verossa совершил наезд на препятствие — световую опору.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota Verossa 1987 года рождения. Характер его травм уточняется.

Обстоятельства ДТП на месте выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, 18 сентября смертельная авария произошла на трассе Барнаул — Новосибирск.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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