Иномарку намотало на столб в центре Новосибирска: страшные кадры с места ДТП
Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм
Столкнулись Skoda Rapid и Toyota Verossa; один из водителей получил травмы.
В Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. После столкновения двух автомобилей один из них врезался в столб, сообщает Госавтоинспекция Новосибирска.
Skoda Rapid и Toyota Verossa следовали по Красному проспекту со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Писарева.
В пути следования произошло столкновение автомобилей.
После столкновения автомобиль Toyota Verossa совершил наезд на препятствие — световую опору.
В результате ДТП пострадал водитель Toyota Verossa 1987 года рождения. Характер его травм уточняется.
Обстоятельства ДТП на месте выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, 18 сентября смертельная авария произошла на трассе Барнаул — Новосибирск.
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