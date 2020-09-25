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Ищут неделю: 17-летняя девушка загадочно пропала в Новосибирске

сегодня 14:50

СУ СКР по Новосибирской области

Алина Садыкова ушла из дома в Военном городке; СК ведёт доследственную проверку.

В Новосибирске загадочно исчезла 17-летняя девушка. В последний раз её видели около недели назад.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области, 17-летняя Алина Садыкова 26 сентября в 7 часов утра ушла из дома в Военном городке. Он расположен в Октябрьском районе Новосибирска. С тех пор о ней нет никакой информации.

Приметы девочки: на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза серые.

Была одета: куртка бежевого цвета, джинсы чёрные, ботинки чёрные.

Следователи ведут доследственную проверку по факту исчезновения девушки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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