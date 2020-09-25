Ищут неделю: 17-летняя девушка загадочно пропала в Новосибирске
СУ СКР по Новосибирской области
Алина Садыкова ушла из дома в Военном городке; СК ведёт доследственную проверку.
В Новосибирске загадочно исчезла 17-летняя девушка. В последний раз её видели около недели назад.
Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области, 17-летняя Алина Садыкова 26 сентября в 7 часов утра ушла из дома в Военном городке. Он расположен в Октябрьском районе Новосибирска. С тех пор о ней нет никакой информации.
Приметы девочки: на вид 18 лет, худощавое телосложение, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза серые.
Была одета: куртка бежевого цвета, джинсы чёрные, ботинки чёрные.
Следователи ведут доследственную проверку по факту исчезновения девушки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102).
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