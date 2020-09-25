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Исследование: врач назвала витамин, способный защитить от коронавируса и рака

сегодня 14:59

Фото pixabay.com

Эндокринолог рассказала о последних результатах исследования; дефицит в организме определённого витамина может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Российский врач-эндокринолог и диетолог Фатима Дзгоева назвала витамин, способный защитить не только от коронавируса, но и от рака. Слова врача приводит портал evo-rus.com.

Фатима Дзгоева заявила, что витамин D – это прогормон, который способствует выработке в организме человека гормонов. Именно поэтому его нехватка грозит развитием различных опасных заболеваний.

Последние исследования показали, что вследствие дефицита витамина D повышается риск развития некоторых видов онкологии, включая рак простаты, груди и кишечника.

Кроме этого, недостаточное количество витамина D в организме негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой и нервной систем.

Однако специалист предупреждает, что принимать витамин D нужно только после сдачи анализов и консультации с врачом, поскольку в случае переизбытка в организме он может нанести вред.

Напомним, сегодня была обнародована история болезни 66-летней пациентки, вылечившейся от коронавируса после 100 % поражения лёгких.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

рак
врач
советы
витамин
исследование
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